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В Европарламенте допустили выделение €1 трлн на восстановление Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Окончательная сумма, необходимая Украине для восстановления, может достигнуть €1 трлн. Об этом «Известиям» 2 ноября заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

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«Лидеры Евросоюза упоминали, что бюджет плана не может быть меньше €345 млрд, но на самом деле окончательная сумма может достигнуть и €1 трлн», — заявил депутат.

Недавно в Европе предложили создать новый «план Маршалла» для восстановления экономики Украины, которая претендует на членство в организации (в июне Украина получила статус кандидата).

На сегодняшний день Всемирный банк оценивает ущерб Украины в €350 млрд. На этом фоне появилось предложение запустить новый «план Маршалла», в котором бы могли принять участие страны ЕС, G7 и их партнеры — международные финансовые институты и ведущие международные организации.

«Планируется, что участие примут все страны объединения, а ФРГ заплатит не менее одной четверти. Причем Германия будет страной-гарантом в случае дефолта других членов. Вполне вероятно, что следствием этой инициативы будет усиление инфляции в объединении и даже множество дефолтов», — добавил Бек.

По его словам, лидеры ЕС также пытаются убедить некоторые страны, не входящие в союз, такие как Норвегия и Швейцария, внести свой вклад.

При этом он отметил, что пока идея только обсуждается, и еще не решено, будет ли блок использовать уже имеющиеся механизмы оказания помощи (Team Europe, European Peace Facility) или создаст отдельный.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нескромная помощь: сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины

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