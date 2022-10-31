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ЕС из Фонда мира выделил более €3 млрд на поставки оружия Киеву

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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II
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Евросоюз (ЕС) выделил с начала спецоперации по защите Донбасса в феврале €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине, сообщила 31 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

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«Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира €3,1 млрд на оплату поставляемого на Украину оружия и остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

Ранее, 25 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. Она подчеркнула, что Киев получил от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕК готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины.

21 октября фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о том, что ей необходимо получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине. ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, сказал он.

До этого, 5 сентября, ЕК подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны НАТО де-факто являются участниками конфликта.

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