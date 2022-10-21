В ЕС выразили готовность продолжать оказывать поддержку Киеву

Европейский союз (ЕС) продолжит увеличивать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине. Об этом заявил 21 октября глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его мнению, ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.

«Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции Украины и помощи Украине», — заявил Мишель, отметив, что этот вопрос может быть затронут на международной конференции помощи Киеву, которая должна состояться 25 октября в Германии.

Накануне также сообщалось, что конгресс США намерен до января грядущего года одобрить закон о выделении новой порции финансовой помощи для Украины до $50 млрд.

17 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Киеву. Он добавил, что главы МИД ЕС на заседании намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для вооруженных сил Украины (ВСУ). Его заявление вызвало бурную реакцию среди пользователей Twitter.

До этого, 14 октября, агентство Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

По состоянию на 30 сентября общая сумма заблокированных ЕС активов российских граждан составляет €16,5 млрд. Еще тогда в Еврокомиссии сообщили «Известиям», что ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

До этого, 28 сентября, стало известно, что США обратились к ЕС с призывом «выработать постоянный механизм для продолжения предоставления бюджетной помощи Украине в будущем».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».