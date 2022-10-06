Евросоюз заморозил российские активы на €16,5 млрд

Общая сумма заблокированных Евросоюзом (ЕС) активов российских граждан по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 млрд. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК) в четверг, 6 октября.

В ведомстве отметили, что сейчас ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

«В марте ЕК создала «Специальную группу по замораживанию и аресту» (англ. «Freeze and Seize Task Force») для обеспечения лучшей координации применения санкций против российских и белорусских физических, а также юридических лиц. Эта группа также изучает возможность ареста и конфискации таких активов при наличии связи между активами, принадлежащими лицам, включенным в санкционный список ЕС, и преступной деятельностью», — объяснили «Известиям» в ЕК.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что ЕС сможет принять в октябре директиву, чтобы конфисковать российские активы и передать их на восстановление Украине. Тем не менее в ЕК не прокомментировали эту информацию.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в лучшем Киев сможет получить эти средства через 5-10 лет, и все равно в неполном объеме.

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«Осенние заморозки: ЕС заблокировал активы россиян на €16,5 млрд»