Пользователей Twitter разозлило заявление Борреля о финансировании Украины

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что у Европы достаточно средств для финансирования военных поставок Украине, вызвало бурную реакцию пользовоталей Twitter. Свои комментарии с критикой они оставили в соцсети в понедельник, 17 октября.

«Продолжайте направлять средства на спонсирование Украины, пока жители европейских стран продолжают страдать из-за высоких цен на газ и прочего», — написал один из пользователей.

«Боррель должен беспокоиться о нас, а не об Украине», — согласился другой.

Третий назвал главу евродипломатии некомпетентным.

«Евросоюз и дипломатия? Неизбранные бюрократы вроде Борреля больше заинтересованы в спекуляции, чем в мире. Они полностью некомпетентны», — заметил читатель.

Еще один пользователь обратил внимание на тот факт, что оказание Европой помощи Киеву происходит под диктовку США.

«США будут финансировать Украину до последнего европейского пенни!» — отметил он.

Ранее в понедельник, Боррель заявил, что у Европейского союза (ЕС) достаточно средств для финансирования военных поставок Киеву. Он добавил, что главы МИД ЕС на заседании намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

12 октября ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории, которая «будет иметь цель обучить большое количество личного состава Вооруженных сил Украины различным военным функциям».

Ранее в октябре исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что в этом месяце Евросоюз выделит новый пакет макрофинансовой помощи Украине несколькими частями на общую сумму €5 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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