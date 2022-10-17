Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Общество
В ОП поддержали идею об отмене отсрочки от призыва для депутатов и сенаторов
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Мир
Bloomberg сообщил о запрете поставок СПГ из Китая в Европу
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Авто
В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении целей при ударах по системам энергетики Украины

Пользователей Twitter разозлило заявление Борреля о финансировании Украины

Пользователи Twitter обвинили главу дипломатии ЕС Борреля в некомпетентности после слов о поддержке Украины
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что у Европы достаточно средств для финансирования военных поставок Украине, вызвало бурную реакцию пользовоталей Twitter. Свои комментарии с критикой они оставили в соцсети в понедельник, 17 октября.

Что-то пошло не так: европейцы признали неэффективность санкций
Товарооборот с Германией растет вопреки введенным ограничениям

«Продолжайте направлять средства на спонсирование Украины, пока жители европейских стран продолжают страдать из-за высоких цен на газ и прочего», — написал один из пользователей.

«Боррель должен беспокоиться о нас, а не об Украине», — согласился другой.

Третий назвал главу евродипломатии некомпетентным.

«Евросоюз и дипломатия? Неизбранные бюрократы вроде Борреля больше заинтересованы в спекуляции, чем в мире. Они полностью некомпетентны», — заметил читатель.

Еще один пользователь обратил внимание на тот факт, что оказание Европой помощи Киеву происходит под диктовку США.

«США будут финансировать Украину до последнего европейского пенни!» — отметил он.

Ранее в понедельник, Боррель заявил, что у Европейского союза (ЕС) достаточно средств для финансирования военных поставок Киеву. Он добавил, что главы МИД ЕС на заседании намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

12 октября ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории, которая «будет иметь цель обучить большое количество личного состава Вооруженных сил Украины различным военным функциям».

Ранее в октябре исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что в этом месяце Евросоюз выделит новый пакет макрофинансовой помощи Украине несколькими частями на общую сумму €5 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022