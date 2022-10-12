ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории
Послы Евросоюза (ЕС) согласовали проведение масштабных тренировочных мероприятий для украинских солдат, обучение пройдут не менее 15 тыс. человек. Об этом написал журнал Barron's 12 октября.
В статье сообщается, что на встрече послов государств-членов ЕС в Брюсселе было достигнуто политическое соглашение, которое будет вынесено на повестку встречи министров иностранных дел ЕС в следующий понедельник в Люксембурге.
Как отмечают авторы статьи, в рабочем документе по этому вопросу говорится, что миссия военной помощи ЕС «будет иметь цель обучить большое количество личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) различным военным функциям».
Соглашение, говорится в материале, предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров миссии в каждой стране-члене ЕС для проведения обучения.
Отмечается также, что Польша и Германия заявили о своей готовности принять участие в миссии.
Известно также, что миссия будет финансироваться Европейским фондом мира ЕС.
По утверждению авторов статьи, этот в фонд уже привлечены средства в размере €2,5 млрд ($2,3 млрд) для финансирования закупок Украиной военного оружия и техники в странах ЕС.
До этого, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с 17 октября Евросоюз намерен запустить тренировочную миссию для ВСУ.
В конце сентября газета Le Monde сообщала, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше.
22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил в свою очередь, что решение ЕС создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вылилось в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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