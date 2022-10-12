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ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории

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Фото: ТASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Послы Евросоюза (ЕС) согласовали проведение масштабных тренировочных мероприятий для украинских солдат, обучение пройдут не менее 15 тыс. человек. Об этом написал журнал Barron's 12 октября.

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В статье сообщается, что на встрече послов государств-членов ЕС в Брюсселе было достигнуто политическое соглашение, которое будет вынесено на повестку встречи министров иностранных дел ЕС в следующий понедельник в Люксембурге.

Как отмечают авторы статьи, в рабочем документе по этому вопросу говорится, что миссия военной помощи ЕС «будет иметь цель обучить большое количество личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) различным военным функциям».

Соглашение, говорится в материале, предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров миссии в каждой стране-члене ЕС для проведения обучения.

Отмечается также, что Польша и Германия заявили о своей готовности принять участие в миссии.

Известно также, что миссия будет финансироваться Европейским фондом мира ЕС.

По утверждению авторов статьи, этот в фонд уже привлечены средства в размере €2,5 млрд ($2,3 млрд) для финансирования закупок Украиной военного оружия и техники в странах ЕС.

До этого, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с 17 октября Евросоюз намерен запустить тренировочную миссию для ВСУ.

В конце сентября газета Le Monde сообщала, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше.

22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил в свою очередь, что решение ЕС создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вылилось в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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