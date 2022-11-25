Шольц назвал конфликт на Украине проблемой для ФРГ и Франции грядущей зимой

Конфликт на Украине будет представлять серьезную проблему для Франции и ФРГ предстоящей зимой, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц 25 ноября в Берлине.

По словам канцлера, основная цель властей двух стран заключается в том, чтобы оказать целенаправленную поддержку тем, кто страдает больше всего.

«Германия и Франция вносят решающий вклад в предотвращение социального раскола и укрепление нашей экономической базы», — подчеркнул глава правительства Германии на пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.

Шольц заметил, что в «друзья в трудную минуту поддерживают друг друга», поэтому Франция и Германия «укрепляют свое сотрудничество в энергетическом секторе в духе солидарности и добрососедства».

«Мы уже делаем электричество доступным для наших соседей, включая Францию. Что касается поставок газа, то, в свою очередь, мы извлекли выгоду из расширения сотрудничества с надежными европейскими партнерами, не в последнюю очередь из Франции», — резюмировал он.

Ранее в пятницу британское издание The Economist, составившее статистическую модель оценки ценового воздействия на смертность в Европе, предупредило, что рост цен на электричество вместе с погодными условиями и сезонным гриппом повлияют на рост смертности в Европе грядущей зимой.

24 ноября газета Financial Times предупредила, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.

Днем ранее Шольц заявил в ходе дебатов в Бундестаге, что первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) заработают в Северной Германии через несколько недель. При этом глава правительства подчеркнул, что газохранилища в Германии полностью заполнены. После этого, 25 ноября, немецкий оператор трубопроводов Gascade сообщил, что закончил строительство первого в Германии трубопровода, который связывает источник регазифицированного СПГ с системой распределения.

14 ноября портал Financial Post сообщил, что Франция рискует остаться без электроэнергии на несколько дней этой зимой из-за неготовности атомных электростанций к сезону. Так, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домашние хозяйства экономить энергию, чтобы избежать отключений.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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