Во Франции предупредили об отключении электричества зимой

Франция рискует остаться без электроэнергии на несколько дней этой зимой из-за неготовности атомных электростанций к сезону. Об этом сообщил портал Financial Post в понедельник, 14 ноября.

Так, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домашние хозяйства экономить энергию, чтобы избежать отключений.

«В случае, если сетевой оператор RTE увидит нехватку электроэнергии, он запустит красное предупреждение Ecowatt за три дня, чтобы призвать пользователей сократить потребление электричества для избежания отключений электроэнергии», — говорится в публикации.

Кроме того, государственная энергогенерирующая компания Électricité de France SA запустила только 31 из своих 56 атомных реакторов. Как отмечается, ремонт и техническое обслуживание почти половины атомных станций компании превращают страну — традиционного экспортера электроэнергии — в импортера.

«Французская электроэнергия в I квартале следующего года торгуется более чем в два раза дороже, чем в соседней Германии, поскольку трейдеры оценивают риски для электроснабжения из-за возможных отключений ядерных реакторов в середине зимы», — отмечает издание.

Ранее, 7 ноября, Bloomberg сообщило о рекордном росте счетов за электроэнергию в Европе. Отмечается, что, по данным энергетического консалтингового агентства VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании составляла почти 18 евроцентов ($0,18) за киловатт-час в октябре, что вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года.

9 октября газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране. Тогда же стало известно о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Франция и другие европейские страны столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие в том числе после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса.

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