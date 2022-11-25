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Германия построила первый трубопровод для СПГ

Глава компании Gascade вон дем Буше анонсировал запуск первого немецкого трубопровода СПГ уже в декабре
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Немецкий оператор трубопроводов Gascade закончил строительство первого в Германии трубопровода, который связывает источник регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) с системой распределения. Об этом 25 ноября сообщил глава компании Кристоф вон дем Буше.

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«Этот проект показывает, что мы являемся надежной компанией и поддерживаем усилия правительства и общества быстро диверсифицировать источники энергии», — цитирует вон дем Буше Reuters.

5 октября журнал Spiegel сообщил, что Федеральное ведомство уголовной полиции Германии назвало аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» результатом целенаправленного саботажа. Уточнялось, что организаторы диверсии пока остаются неизвестными.

До этого, 23 сентября, в ФРГ признали невозможность отказаться от российского газа. По мнению премьера земли Саксония и представителя Христианско-демократического союза Михаэля Кречмера, Германии нужно поспособствовать завершению конфликта вокруг Украины и начать экономическое сотрудничество с Россией.

Немецкий канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 сентября сказал, что он гордится тем фактом, что ФРГ сможет стать независимой от газа РФ, когда в январе 2023 года в стране заработает новый терминал СПГ. По его словам, поставки сжиженного газа могут происходить кораблями на побережье Северной Германии, а затем по немецкому трубопроводу закачиваться в газохранилища.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев днем ранее отметил в интервью «Известиям», что ФРГ вряд ли в состоянии полностью отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе. По словам Нечаева, сейчас производители, продающие газ на спотовом рынке, направляют его туда, где предложат более высокую цену. При этом дипломат отметил, что Россия, в свою очередь, готова запустить подачу газа по газопроводу «Северный поток – 2», который не был введен в эксплуатацию по инициативе Германии, хоть завтра.

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