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Spiegel сообщил о позиции Германии по взрывам на «Северных потоках»

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Фото: Global Look Press/XinHua/Danish Defense Ministry
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Федеральное ведомство уголовной полиции Германии назвало аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» результатом целенаправленного саботажа. Об этом в среду, 5 октября, сообщил Spiegel со ссылкой на письмо полиции.

По диверсии следствие: что стало причиной аварий на «Северных потоках»
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«Учитывая высокую сложность исполнения преступления, представляется вероятным действие государственных субъектов», — следует из письма.

Уточняется, что организаторы диверсии пока остаются неизвестными. Полиция при этом предупреждает о возможных повторах аварий на объектах критически важной инфраструктуры, в том числе на газопроводах, линиях электропередач, терминалах сжиженного природного газа (СПГ) и интернет-кабелях, проложенных по дну моря.

Ранее, 4 октября, Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках». Об этом заявила заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге.

Утечку газа на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах на местах утечек были зафиксированы два мощных подводных взрыва.

29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа, а 4 октября заявила, что утечки продолжаются.

В тот же день пресс-служба газопровода Nord Stream 2 AG разъяснила, что обследование и оценка состояния газопровода СП-2 начнутся после того, как завершится расследование полиции на месте аварий и снятие оцепления.

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