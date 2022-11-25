Европу предупредили о росте смертности из-за высоких цен на энергоносители

Рост цен на электричество вместе с погодными условиями и сезонным гриппом повлияют на рост смертности в Европе грядущей зимой, предупредило 25 ноября британское издание The Economist, составившее статистическую модель оценки ценового воздействия на смертность в Европе.

Отмечается, что с наступлением холодов, в период с декабря по февраль, недельная смертность в европейских странах вырастает в среднем на 21% по сравнению с летним периодом, с июля по август. Если же в прошлые годы изменения цен на энергоносители влияли на этот показатель незначительно, то уже в этом году всё складывается иначе.

«В прошлые годы изменения цен на энергоносители мало влияли на смертность. Но в этом году рост расходов на удивление велик. Соотношение между ценами на энергоносители и смертностью зимой может измениться в этом году», — пишет издание.

Так, по прогнозам издания, в случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тыс., если же зима будет суровой, то число летальных исходов может вырасти еще дополнительно на 335 тыс.

Отмечается, что в этом году сильнее всего на смертность повлияет температурный режим и тяжесть сезонного гриппа. В холода люди, как правило, начинают больше времени проводить в помещении, что ускоряет передачу микробов.

Накануне газета Financial Times предупредила, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.

12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер указал, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.

В августе американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть этой зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике. В издании отметили, что только в Великобритании избыточная смертность зимой достигает 28 тыс. человек, а всего в Европе она увеличивается на 200 тыс. человек в зимний период. Этот показатель увеличивается на 1,5% при каждом понижении температуры на один градус.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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