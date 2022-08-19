Европе предрекли сотни тысяч смертей зимой из-за зеленой энергетики

Сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике. Об этом пишет американское издание The Hill.

«Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Комбинация утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — говорится в материале от 17 августа.

В опубликованной статье сказано, что нынешний энергетический кризис в Европе зародился еще несколько лет назад, когда был взят курс на замещение традиционной энергетики зеленой. Так, Германия потратила €150 млрд на то, чтобы в конечном счете столкнуться с одними из самых высоких цен на электроэнергию в мире, отмечает «Газета.Ru».

The Hill сообщает, что только в Великобритании избыточная смертность зимой достигает 28 тыс. человек, а всего в Европе она увеличивается на 200 тыс. человек в зимний период. Этот показатель увеличивается на 1,5% при каждом понижении температуры на один градус.

«Жутко холодная зима и резкое снижение постоянного отопления потенциально могут вызвать шестизначное увеличение избыточной смертности по всему континенту. В частности, районы с высокой численностью городского населения (менее способные обеспечить древесину в качестве резервного источника отопления) или с особенно высокой зависимостью от российского мазута, такие как Франция, Великобритания или Германия, будут подвержены гораздо большему риску», — пишет издание.

17 августа генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил о существовании признаков энергетического кризиса, который может начаться этой зимой. Глава организации отметил, что пока не знает, какую именно форму он примет.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.