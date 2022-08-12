В Германии постановили снизить температуру отопления до 19 градусов

В Германии этой осенью и зимой вступят в силу более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов. Такое заявление 12 августа в интервью газете Süddeutsche Zeitung сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности. Кроме того, общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов», — сказал он.

Хабек уточнил, что здания, памятники и рекламные объекты не должны подсвечиваться в ночное время.

Ранее, 9 августа, Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) отметило, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет около 20% от максимальной мощности. Агентство сообщило, что общий уровень заполнения газохранилищ в Германии достигает 72,64%, а энергобезопасность Германии гарантирована, однако добавило, что ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

Тогда же глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

До этого, 3 августа, лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла также призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране.

Поставки газа по «Северному потоку » снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» не мог вернуть турбины с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.