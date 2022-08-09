Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. Об этом он заявил во вторник, 9 августа, в интервью телеканалу ZDF после вступившего сегодня в силу плана Евросоюза (ЕС) по добровольному сокращению потребления газа на 15%.

По его словам, это решение будет имеет важное значение не только для ФРГ, но и для соседних государств.

«Если все страны Европы будут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что ни одна европейская страна не должна переживать газовый кризис в одиночку, но «здесь важна экономия». Главным же приоритетом для ФРГ в сложившейся ситуации глава регулятора назвал предотвращение дефицита газа.По оценке Мюллера, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

В соответствии с принятым Советом ЕС решением с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года государства-члены должны в добровольном порядке сократить потребление газа на 15%. Цель снижения спроса на газ — подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России.

Для тех государств, которые не соединены с общей газовой системой блока, и тех, кто уже выполнил цели по заполнению газовых хранилищ, предусмотрены послабления. В частности, уступок для себя уже добились Испания и Португалия, которые обладают возможностями для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

О плане по сокращению спроса на газ Еврокомиссия (ЕК) сообщила 20 июля. Спустя несколько дней, 26 июля, план с рядом поправок согласовали министры энергетики ЕС. В документе предполагается, что решение о сокращении потребления газа принимается добровольно, однако оно может стать и обязательным в случае объявления чрезвычайной ситуации.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

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