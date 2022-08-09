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Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен
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Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

Глава регулятора ФРГ Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены
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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. Об этом он заявил во вторник, 9 августа, в интервью телеканалу ZDF после вступившего сегодня в силу плана Евросоюза (ЕС) по добровольному сокращению потребления газа на 15%.

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По его словам, это решение будет имеет важное значение не только для ФРГ, но и для соседних государств.

«Если все страны Европы будут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что ни одна европейская страна не должна переживать газовый кризис в одиночку, но «здесь важна экономия». Главным же приоритетом для ФРГ в сложившейся ситуации глава регулятора назвал предотвращение дефицита газа.По оценке Мюллера, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

В соответствии с принятым Советом ЕС решением с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года государства-члены должны в добровольном порядке сократить потребление газа на 15%. Цель снижения спроса на газ — подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России.

Для тех государств, которые не соединены с общей газовой системой блока, и тех, кто уже выполнил цели по заполнению газовых хранилищ, предусмотрены послабления. В частности, уступок для себя уже добились Испания и Португалия, которые обладают возможностями для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

О плане по сокращению спроса на газ Еврокомиссия (ЕК) сообщила 20 июля. Спустя несколько дней, 26 июля, план с рядом поправок согласовали министры энергетики ЕС. В документе предполагается, что решение о сокращении потребления газа принимается добровольно, однако оно может стать и обязательным в случае объявления чрезвычайной ситуации.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

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