Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%

Страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. Об этом в пятницу, 5 августа, говорится в релизе Совета стран ЕС.

«Чтобы повысить безопасность энергоснабжения ЕС, сегодня Совет принял постановление о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России.

Постановление действует с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Для тех государств, которые не соединены с общей газовой системой блока, предусмотрены исключения: они не смогут освободить дополнительные объемы в интересах соседей. Определенные послабления также предусмотрены для тех, кто уже выполнил цели по заполнению газовых хранилищ.

В частности, уступок для себя уже добились Испания и Португалия, которые обладают возможностями для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

О плане по сокращению спроса на газ Еврокомиссия (ЕК) сообщила 20 июля. Спустя несколько дней, 26 июля, план с рядом поправок согласовали министры энергетики ЕС. В документе предполагается, что решение о сокращении потребления газа принимается добровольно, однако оно может стать и обязательным в случае объявления чрезвычайной ситуации.

План Еврокомиссии нашел поддержку не во всех странах ЕС. Так, представители министерства энергетики Франции его не поддержали, аргументировав свое решение тем, что «на Европу надвигается энергетический кризис» и что в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.