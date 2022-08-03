В Германии назвали единственный способ избежать энергетического кризиса

Берлину следует отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России, чтобы избежать энергетической катастрофы. Соответствующее мнение выразил лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла.

По словам политика, запуск газопровода «Северный поток – 2» не должен быть табу для ФРГ, поскольку это позволило бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране, сообщается на сайте aif.ru.

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России», — цитирует его издание Freie Welt.

Кроме этого лидер «АдГ» также осудил планы официального Берлина в отношении распределения газа, которые должны вступить в силу 1 октября, передает RT. По его условиям с потребителей газа начнут снимать специальную доплату: для семьи из четырех человек она может достигнуть трехзначных значений за год, передает НСН.

Он подчеркнул, что нельзя перекладывать на потребителей дополнительные расходы газовых концернов, которые вынуждены закупать альтернативу российскому топливу по более высокой цене, пишет REGNUM.

Ранее, 3 августа, бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что непростую ситуацию с энергоснабжением в стране можно решить, запустив газопровод «Северный поток – 2» (СП-2), сообщает телеканал «360».

В этот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что энергокризиса в ФРГ можно избежать с помощью запуска газопровода СП-2 и продления срока эксплуатации АЭС. При этом политик указал на то, что ветреная и солнечная энергия зависят от погоды.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку они привыкли к комфортным условиям.

До этого, 29 июля, начать поставки газа из России в Германию по СП-2 призвал депутат бундестага от «Левых» Клаус Эрнст. Он отметил, что для восстановления газоснабжения в ФРГ необходимо использовать все возможные методы, в том числе ведение переговоров с Россией.

Эти слова немецкого парламентария депутат Госдумы от ЛДПР Аркадий Свистунов назвал гласом вопиющего в пустыне. По его мнению, такие заявления ни к чему это не приведут, «евробюрократы не отступят от своей позиции русофобии, которую они продвигают изо всех сил».

20 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с таким плачевным результатом. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром»» за проблемы с энергетикой в Европе. Также российский лидер заявил, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.