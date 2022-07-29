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Глава комитета Бундестага призвал ввести в эксплуатацию СП-2

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Фото: Global Look Press/Frederic Kern
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Глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку — 2». Об этом он заявил 29 июля.

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«В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке — 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока — 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — сказал Эрнст ТАСС.

Он отметил, что для восстановления газоснабжения в Германию необходимо использовать все возможные методы, в том числе ведение переговоров с Россией.

«Это должно быть главной целью федерального правительства. Если министр экономики Роберт Хабек настаивает на том, чтобы Россия выполняла контракты, то это говорит о том, что газ нужен. И всё равно, по какому каналу он доставляется. Я знаю, что многие граждане осознают это и хотят решения этого вопроса. Германия должна начать с Россией переговоры о том, как будет устроено будущее энергообеспечение», — сказал политик.

27 июля главы семи городов немецкого острова Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам с просьбой ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». По их мнению, предложенный Берлином курс отказа от российских энергоносителей не является верным и ставит под угрозу энергобезопасность страны.

Ранее в этот день сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода. На фоне этого представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре призвал к скорейшему запуску «Северного потока – 2».

Также 20 июля с требованием пустить в эксплуатацию газопровод и обеспечить тем самым экономическую безопасность страны к властям Германии обратились читатели немецкого издания Die Welt.

Комментарии последовали в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина, который 19 июля напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».

18 июля газета Bild написала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Газопровод «Северный поток — 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

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