Путин предложил запустить поставки газа в Европу по СП-2

Объемы поставок российского газа в Европу могут быть увеличены за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил 19 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране.

«У нас существует еще один готовый маршрут — это «Северный поток – 2». Его можно запустить», — отметил глава государства.

При этом Путин уточнил, что даже при запуске газопровода, в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров в год. В настоящее время половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России, сказал российский лидер.

Также президент рассказал, что вопрос «Северного потока – 2» он поднимал в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем еще полтора месяца назад. Между тем, собеседник Путина заявил о наличии более важным проблем, стоящих перед ФРГ, чем запуск газопровода.

Накануне стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper начала отбирать газ из своих хранилищ и предупредила клиентов о возможном росте цен.

Ранее, 17 июля, немецкая газета Bild передавала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Как заявил накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, в настоящее время резервуары для хранения топлива страны заполнены почти на 65%. Этого не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России.

До этого, 13 июля, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» заявил, что причиной энергетического кризиса в Германии является политика правительства страны. Он считает, что разумными действиями сейчас были бы прекращение поэтапного отказа от атомной энергетики, строительство атомных электростанций и ввод в эксплуатацию готового газопровода «Северный поток – 2».

Днем ранее стало известно, что Европейский суд признал частично допустимым иск против Еврокомиссии Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС. Таким образом, суд ЕС признал, что совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года. Тогда регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что решения, стран Европы схожие с заморозкой «Северного потока – 2», принимаются вопреки здравому смыслу. Российские сухопутные газотранспортные мощности СП-2 теперь будут использоваться для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, отметил он.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.