Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала генсека ООН содействовать закрытию сайта «Миротворец»
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку
Экономика
Apple продолжает завозить гаджеты в Россию
Мир
Bloomberg узнал о планах ЕС сократить газопотребление на 15%
Экономика
Транспортный налог предложили «заморозить»
Мир
Путин счел ошибкой выбор Европой нетрадиционных источников энергии
Мир
Россия подсчитает ущерб от транзитных санкций Норвегии
Культура
Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип
Общество
В парках Подмосковья в 2022 году побывали более 26 млн человек
Мир
16 членов конгресса США задержали в ходе протестов за право на аборт
Мир
Комитет сената США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Сюжет:

Путин предложил запустить поставки газа в Европу по СП-2

Путин предложил запустить поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объемы поставок российского газа в Европу могут быть увеличены за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил 19 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране.

«У нас существует еще один готовый маршрут — это «Северный поток – 2». Его можно запустить», — отметил глава государства.

При этом Путин уточнил, что даже при запуске газопровода, в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров в год. В настоящее время половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России, сказал российский лидер.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

Также президент рассказал, что вопрос «Северного потока – 2» он поднимал в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем еще полтора месяца назад. Между тем, собеседник Путина заявил о наличии более важным проблем, стоящих перед ФРГ, чем запуск газопровода.

Накануне стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper начала отбирать газ из своих хранилищ и предупредила клиентов о возможном росте цен.

Ранее, 17 июля, немецкая газета Bild передавала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Как заявил накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, в настоящее время резервуары для хранения топлива страны заполнены почти на 65%. Этого не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России.

До этого, 13 июля, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» заявил, что причиной энергетического кризиса в Германии является политика правительства страны. Он считает, что разумными действиями сейчас были бы прекращение поэтапного отказа от атомной энергетики, строительство атомных электростанций и ввод в эксплуатацию готового газопровода «Северный поток .

Днем ранее стало известно, что Европейский суд признал частично допустимым иск против Еврокомиссии Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС. Таким образом, суд ЕС признал, что совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года. Тогда регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что решения, стран Европы схожие с заморозкой «Северного потока – 2», принимаются вопреки здравому смыслу. Российские сухопутные газотранспортные мощности СП-2 теперь будут использоваться для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, отметил он.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022