В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов газа не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России. Об этом он заявил 16 июля в интервью Bild am Sontag.
«Резервуары для хранения газа заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но всё же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток – 1» должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве», — сказал Мюллер.
Он пообещал, что частным домохозяйствам не отключат отопление. Также глава немецкого регулятора отметил, что в случае необходимости ФРГ будет закупать топливо из Норвегии, Нидерландов, Бельгии или через терминалы сжиженного природного газа.
С 11 июля «Северный поток – 1», поставляющий газ из России в Германию, находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки не осуществляются. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.
Глава Института германской экономики Михаэль Хютер 16 июля заявил, что возможное прекращение поставок российского газа и остановка его подачи в соседние государства отдельными странами ЕС спровоцируют крах европейского газового рынка и цепочек поставок.
10 июля Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные залы, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.
До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.