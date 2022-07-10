В ФРГ организовывают ночлежки для неспособных отапливать дома людей

В Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Все больше и больше городов в настоящее время формируют кризисные подразделения и разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях. Людвигсхафен уже создает залы, где граждане, которые больше не могут позволить себе отопление, смогут согреться», — пишет издание.

Автор статьи также пишет, что данные многофункциональные залы, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовался в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

9 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергообеспечение будет оставаться вопросом номер один в Германии на протяжении многих ближайших месяцев и даже лет.

За день до этого федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены. По ее словам, в школах и институтах следует использовать энергосберегающие приборы.

6 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) в середине июля представит экстренный план действий Евросоюза (ЕС) на случай полного отключения Россией газа.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы, и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.