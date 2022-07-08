В Германии могут отменить занятия в школах и вузах из-за нехватки газа

Федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа, занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены. Ее слова 8 июля передает газета Bild.

«Я уже проводила кампанию в условиях пандемии [коронавируса] предусматривающую, чтобы учебные заведения были включены в критическую инфраструктуру», — сказала политик.

По ее словам, уже сейчас учебным учреждениям должно быть уделено особое внимание, чтобы не допустить в будущем сокращения количества уроков или их отмены.

Она отметила, что в школах и институтах следует использовать энергосберегающие приборы.

Глава образовательного союза GEW Майк Финнерн также рассказала, что многие школы уже давно занимаются энергетикой устойчиво и ответственно. Однако многие школы обветшали и не энергоэффективны, а системы отопления нуждаются в модернизации.

Ранее в пятницу стало известно, что власти Канады могут исключить из санкционного списка против России турбину для российского газопровода «Северный поток — 1» и поставить ее Германии. Причина возможного снятия рестрикций в том, что поставка Германии турбины позволит восстановить объемы прокачки российского газа в Евросоюз.

Накануне, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Хабек отметил, что турбину газопровода необходимо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

10 июня Хабек отметил, что Германии предстоит «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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