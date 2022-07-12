Суд частично признал иск оператора СП-2 в отношении газовой директивы ЕС

Европейский суд признал частично допустимым иск против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» компании Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС. Это следует из опубликованного 12 июля заявления суда.

«Суд объявляет, что обращение Nord Stream 2 AG касательно директивы, распространяющей определенные правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран, частично приемлемо для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Таким образом, суд ЕС признал, что совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о том, что поправки в директиву дискриминируют оператора трубопровода. Теперь Nord Stream 2 AG имеет право вновь подать иск против газовой директивы ЕС в суд для повторного рассмотрения.

В августе прошлого года стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии.

В мае 2020 года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.