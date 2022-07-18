В Германии зимой ожидают чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа

Правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Об этом 17 июля сообщила немецкая газета Bild.

По информации издания, ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

«Федеральное правительство ожидает, что цены на газ удвоятся или утроятся. Государство не сможет полностью смягчить рост расходов», — говорится в статье.

Как отмечает газета, эти вопросы обсуждались 14 июля на встрече главы администрации канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта с руководителями земельных администраций.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер 16 июля сообщил, что имеющихся запасов газа в стране не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России. По его словам, в настоящее время резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65%.

Мюллер отметил, что многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу «Северный поток — 1» после проведения технического обслуживания, которое началось 11 июля. Предполагается, что ремонтные работы будут проходить по 21 июля.

Член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» 13 июля заявил, что причиной энергетического кризиса в Германии является политика правительства страны. Он считает, что разумными действиями сейчас были бы прекращение поэтапного отказа от атомной энергетики, строительство атомных электростанций и ввод в эксплуатацию готового газопровода «Северный поток — 2».

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.