В ФРГ предрекли потерю миллионов рабочих мест без поставок газа из России

Дальнейшее сокращение поставок газа из России в Германию приведет к серьезному финансовому кризису во многих немецких компаниях, из-за чего встанут под угрозу миллионы рабочих мест. Об этом заявила 11 июля председатель ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.

«Если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест», — сообщила глава DGB газете Handelsblatt.

«Как только эти промышленные рабочие места исчезнут, они никогда не вернутся. Тогда мы вновь придем к корням нашей экономики», — отметила председатель ассоциации немецких профсоюзов.

Кроме того, по ее словам, это спровоцирует и экономический спад в Германии. Фахими указала на возможность рецессии в ФРГ.

«Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой — посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», — подытожила Фахими.

Ситуация с газоснабжением в Германии остается напряженной по сей день. С середины июня приток газа в ФРГ из РФ по «Северному потоку» был задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности по причине того, что компания Siemens не возвращала газоперекачивающие агрегаты после ремонта из-за антироссийских санкций Канады.

Спустя несколько недель, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока» и указал на необходимость вернуть турбину до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

Тогда канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens. Также официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

С сегодняшнего дня «Северный поток — 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через «Северный поток — 1» осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал в июле, что в Европе наблюдается кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.