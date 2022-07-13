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В Германии обвинили правительство в энергетическом кризисе в стране

Немецкий политик Линдеманн назвал способы выхода Германии из энергетического кризиса
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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Причиной энергетического кризиса в Германии является политика правительства страны. Об этом в среду, 13 июля, заявил «Известиям» член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

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«Единственной разумной политикой сейчас было бы прекращение поэтапного отказа от атомной энергетики, строительство атомных электростанций и ввод в эксплуатацию готового газопровода «Северный поток – 2». Политика правительства Германии — причина энергетического кризиса в Германии», — подчеркнул он.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

В свою очередь председатель ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупредил о том, что сокращение поставок газа из России в ФРГ во многих немецких компаниях и потере работы миллионами немцев. Кроме того, Фахими указала на возможность рецессии в Германии. При этом найти альтернативу российскому газу до зимы, по словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, ФРГ не сможет.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

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