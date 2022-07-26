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Депутат бундестага призвал к скорейшему запуску «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Газопровод «Северный поток – 2» необходимо запустить и использовать для поставок газа в Германию, заявил в понедельник, 25 июля, представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

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«Северный поток – 2» нужно быстрее принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению конфликта [на Украине и в Донбассе]», — сказал он ТАСС.

19 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране сообщил, что объемы поставок российского газа в Европу могут быть увеличены за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2».

20 июля издание Die Welt сообщило, что жители Германии потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила 18 июля, что начала отбирать газ из своих хранилищ, и предупредила клиентов о возможном росте цен.

Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов и намерена в течение года отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется как минимум в следующем году.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

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