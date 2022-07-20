Жители Германии потребовали от властей ФРГ запустить «СП-2»

Читатели немецкого издания Die Welt в среду, 20 июля, потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Комментарии читателей были вызваны заявлением президента РФ Владимира Путина, который напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку — 2».

«Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите «Северный поток – 2» и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности», — высказался комментатор под ником Frank F.

Другие комментаторы обратили внимание на бессмысленность вводимых Западом санкций.

«Закрытие «Северного потока – 2» было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны», — отметил пользователь Cornelia O.

Отдельные читатели напомнили, что США ещё до начала кризиса вокруг Украины выступали против строительства и введения в эксплуатацию газопровода.

«Задолго до того, как начался кризис, Байден настаивал, чтобы «Северный поток – 2» не был запущен. С этим европейским делом США боролись всеми средствами. И это работало — по крайней мере, до сих пор», — добавила пользователь Anette F.

Ранее, 19 июля, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу могут быть увеличены в случае сертификации и запуска трубопровода «Северный поток – 2». Об этом он сообщил во время трехсторонней встречи в Тегеране.

Накануне стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper начала отбирать газ из своих хранилищ и предупредила клиентов о возможном росте цен.

Ранее, 17 июля, немецкая газета Bild передавала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Как заявил накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, в настоящее время резервуары для хранения топлива страны заполнены почти на 65%. Этого не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.