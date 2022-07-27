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В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток — 2»

DPA: главы семи городов немецкого Рюгена предложили задействовать «Северный поток — 2»
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Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
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Главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой задействовать «Северный поток — 2». Об этом в среду, 27 июля, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.

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Как отмечает агентство, письмо было направлено министру экономики федерального правительства Роберту Хабеку и главе правительства земли Мекленбург — Передняя Померания.

Среди подписавшихся — главы городских управлений Бергена, Зеллина, Засница, Бинца и других городов. По их мнению, предложенный Берлином курс отказаться от российских энергоносителей не является верным и ставит под угрозу энергобезопасность страны.

Ранее в июле сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.

На фоне этого представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре призвал призвал к скорейшему запуску «Северного потока – 2».

В этом же месяце с требованием пустить в эксплуатацию газопровод и обеспечить тем самым экономическую безопасность страны к властям Германии обратились читатели немецкого издания Die Welt.

Комментарии последовали в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина, который 19 июля напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».

В результате, как заявил глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, Германия не сможет пережить зиму без поставок газа из России. Он добавил, что в настоящее время резервуары для хранения топлива страны заполнены почти на 65%.

Также в июле газета Bild написала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

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