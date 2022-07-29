В Госдуме назвали гласом вопиющего в пустыне призыв бундестага запустить СП-2

Призыв главы комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клауса Эрнста начать поставлять газ из России по «Северному потоку – 2» похож на глас вопиющего в пустыне. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от фракции ЛДПР Аркадий Свистунов.

«Ситуация ожидаемая в связи с тем, что Германия всегда была против того, чтобы не запускать «Северный поток – 2». Это чиновники Евросоюза сделали всё, чтобы остановить проект. И поэтому сейчас в этой остро складывающейся ситуации с поставками газа Германия как основная заинтересованная сторона начинает опять настаивать на том, что этот проект всё-таки должен быть запущен», — указал он.

Как подчеркнул депутат, в «Северном потоке – 2» уже заинтересованы в общем-то все жители Европы. По словам парламентария, вопрос только один: насколько евробюрократы в Еврокомиссии прислушаются к голосам своих же избирателей.

«В данной ситуации это похоже на глас вопиющего в пустыне. Но я думаю, что ни к чему это не приведет, евробюрократы не отступят от своей позиции русофобии, которую они продвигают изо всех сил», — заключил Свистунов.

Эрнст призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2» ранее в этот день. Он также отметил, что для восстановления газоснабжения в ФРГ необходимо использовать все возможные методы, в том числе ведение переговоров с РФ.

27 июля главы семи городов немецкого острова Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам с просьбой ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2». По их мнению, предложенный Берлином курс отказа от российских энергоносителей не является верным и ставит под угрозу энергобезопасность страны.

Ранее в тот же день сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода. На фоне этого представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре призвал к скорейшему запуску «Северного потока – 2».

18 июля газета Bild написала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.