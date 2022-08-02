Эксперт оценил эффективность методов экономии электроэнергии в ЕС

Методы экономии электроэнергии, используемые в Евросоюзе (ЕС), решают проблемы, но не полностью, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Об этом он заявил во вторник, 2 августа, в беседе с «Известиями».

Ранее было опубликовано исследование Bank of America, авторы которого заявляют, что энергетический кризис в странах Евросоюза развивается по ужасному сценарию. Как отмечается, европейским государствам может не хватить запасов голубого топлива на зимний период при работе газопровода «Северный поток – 1» на 20% от его мощности. По словам авторов, такие страны, как Германия и Франция, вынуждены искать способы планирования нормирования поставок газа для создания запасов в преддверии холодных месяцев. В частности, некоторые города Германии выключают прожекторы на исторических памятниках и зданиях для экономии энергии.

«Методы сокращения потребления через ограничения коммунальных услуг и тех услуг, которые относятся к бытовой сфере, — это напрашивающееся решение, пусть экономят. Есть еще варианты — горячую воду не давать в муниципальные здания. Вопрос — как к этому отнесутся люди. Если затянется экономия, то общество, которое привыкло жить в условиях комфорта, будет задавать вопросы своим политикам», — подчеркнул Митрахович.

Как отметил эксперт, если не использовать кондиционеры, то это даже чревато смертями людей. Люди привыкли к комфортным условиям, добавил он.

«Всё это отчасти решает проблемы, но не полностью. Меры Европы понятны, но этого недостаточно, нужно и дальше сокращать потребление, в том числе в промышленности», — заключил Митрахович.

Днем ранее заместитель министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман призвал сортировать мусор и производить природный газ из биологических отходов для снижения зависимости Германии от российского газа. Он назвал золотом страны остаточные отходы, уточнив, что сейчас в ФРГ 230 тыс. человек обеспечены электроэнергией за счет биогаза, производимого из органических отходов, и в дальнейшем это число должно увеличиться до 400 тыс. человек.

Как следует из данных единого оператора по транспортировке и хранению природного газа республики Conexus Baltic Grid (Conexus), в Латвию российский газ перестал поступать с 30 июля. Утвержденные заявки на поставки газа из России в Латвию отсутствуют. По сообщению «Газпрома», прекращение поставок газа в Латвию по июльской заявке произошло по причине нарушения условий отбора газа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что королевство может стать новым европейским газовым хабом. При этом, как прокомментировали эксперты в понедельник данное заявление «Известиям», страна не поможет Европе снизить зависимость от энергоресурсов РФ, несмотря на определенный потенциал сотрудничества с африканскими поставщиками и запасы сжиженного природного газа.

Ранее, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах ввиду дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.