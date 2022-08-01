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Эксперты назвали недостаточным потенциал Испании стать газовым хабом ЕС

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/IvÃ¡N Urquizar
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Испания не поможет Европе снизить зависимость от энергоресурсов РФ, несмотря на определенный потенциал сотрудничества с африканскими поставщиками и запасы сжиженного природного газа (СПГ), заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил недавно, что королевство может стать новым европейским газовым хабом. Он указал: Испания обладает эффективной системой регазификации СПГ. По словам Санчеса, в июне королевство реэкспортировало в другие страны ЕС 20% импортируемого им СПГ (половина запасов СПГ Европы находится на Иберийском полуострове). Кроме того, у Испании диверсифицированные источники поставок и только 7% потребляемого ею природного газа поступает из России.

Но отраслевые специалисты считают, что страна, расположенная на Пиренейском полуострове, уже упустила шанс превратиться в новый газовый центр, практически потеряв поставки природного газа из Алжира.

Доля Испании в регазификации Европы достигает 37%. В настоящий момент в стране насчитывается шесть специализированных заводов по обработке СПГ. Однако королевство недостаточно хорошо связано с остальной частью ЕС, и поэтому для его превращения в газовый хаб потребуется реализация новых проектов.

«Пока что Испании нет достаточных мощностей для поставок газа во Францию и другие страны Европы. Хотя она и крупный европейский центр потребления газа, но все-таки Пиренейский полуостров замкнут», — отметил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Хаб бы не так: спасет ли Испания отказывающуюся от газа из РФ Европу»

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