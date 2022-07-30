«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке

ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию по июльской заявке из-за нарушения условий отбора газа. Об этом 30 июля сообщается в Telegram-канале компании.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в заявлении.

Ранее, 28 июля, глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро. Он подчеркнул, что газ покупают не напрямую «Газпрома», а у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

22 апреля латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

До этого, 23 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны.