Заместитель министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман призвал сортировать мусор и производить природный газ из биологических отходов для снижения зависимости Германии от российского газа. Об этом он заявил в понедельник, 1 августа, в беседе с агентством DPA.

«Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа от (президента РФ Владимира. — Ред.) Путина», — сказал он.

Политик также предложил ввести должность «мусорный детектив» для беспрепятственной возможности «заглянуть к людям в мусорное ведро». Он признался, что периодически сам «играет дома в мусорного детектива на общественных началах».

По словам Баумана, органические отходы вносят значительный вклад в энергетический переход.

«В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото — остаточные отходы», — добавил он.

Политик отметил, что сейчас в Германии 230 тыс. человек обеспечены электроэнергией за счет биогаза, производимого из органических отходов, и в дальнейшем это число должно увеличиться до 400 тыс. человек.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

«Газпром» 4 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину.

17 июля стало известно, что канадская сторона все же отправила оборудование в Германию. 27 июля правительство Германии заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Позднее, 29 июля, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». Кроме того, по словам Маркелова, отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. В тот же день энергетическая компания Siemens Energy опровергла информацию о том, что получала сообщения о повреждениях турбин на газопроводе «Северный поток».