Хаб бы не так: спасет ли Испания отказывающуюся от газа из РФ Европу

В ближайшие пять-семь лет Испания не поможет Европе снизить зависимость от энергоресурсов РФ, несмотря на определенный потенциал сотрудничества с африканскими поставщиками и запасы сжиженного природного газа. Об этом заявили опрошенные «Известями» эксперты. При этом недавно премьер-министр страны Педро Санчес сказал, что королевство может стать новым европейским хабом. Он отметил: Испания обладает эффективной системой регазификации СПГ. Тем не менее отраслевые специалисты считают, что эта страна, расположенная на Пиренейском полуострове, уже упустила шанс превратиться в новый газовый центр, практически потеряв поставки природного газа из Алжира.

Новый хаб

После 24 февраля ЕС активизировал усилия по отказу от российских энергоресурсов и даже представил соответствующий план под названием REPowerEU. Он предполагает прекращение импорта угля в Европу из РФ с 10 августа 2022 года, нефти — с конца 2022-го (эти планы прописаны в санкционных пакетах). Что касается российского газа, пока Евросоюз намерен лишь сократить его потребление в три раза к концу 2022 года. Взять отсрочку Брюссель вынужден из-за отсутствия достаточного количества альтернативных поставщиков и инфраструктуры для транспортировки СПГ.

В ситуации, когда «Северный поток – 1» работает только на 20% мощности, Южная Испания предложила Брюсселю свои услуги. О том, что на роль нового европейского газового хаба независимого от РФ может претендовать Испания, премьер-министр страны Педро Санчес заявил по итогам встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким 27 июля. При этом он напомнил об эффективной системе регазификации, которой обладает его страна (процесс преобразования газа из жидкого состояния в газообразное).

По словам Педро Санчеса, в июне королевство реэкспортировало в другие страны ЕС 20% импортируемого им СПГ (половина запасов СПГ Европы находится на Иберийском полуострове). Кроме того, у Испании, как подчеркнул премьер, диверсифицированные источники поставок и только 7% потребляемого ею природного газа поступает из России.

Хаб бы не так Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Weber

Отметим, доля Испании в регазификации Европы достигает 37%. В настоящий момент в стране насчитывается шесть специализированных заводов по обработке СПГ. Однако королевство недостаточно хорошо связано с остальной частью ЕС, и поэтому для его превращения в газовый хаб потребуется реализация новых проектов.

Разговоры о том, что Испания может спасти ЕС от кризиса, начались еще до специальной военной операции на Украине. В начале февраля барселонская газета La Vanguardia со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил Каталонию с Германией. Его цель — снизить зависимость Центральной Европы от российского топлива.

В статье также говорилось о том, что сейчас рассматривается и вариант восстановления не реализованного в свое время проекта Midcat (газопровода между Испанией и Францией), который мог бы стать средиземноморским газовым коридором «в новом историческом контексте» по доставке в центр Европы алжирского газа. Однако как в министерстве по экологическому переходу Испании (MITECO), так и в Еврокомиссии эту публикацию прокомментировали без энтузиазма.

Впрочем, по мере ухудшения энергетической ситуации ЕК все-таки задумалась о строительстве газопровода, который соединил бы Пиренеи с Италией, она зависит от российского газа в гораздо большей степени. В El Pais сообщили, что такой проект обойдется Брюсселю в €2,5–3 млрд, а на его реализацию потребуется от одного до двух лет.



К слову, газовая повестка оказалась в центре внимания на фоне инициативы Брюсселя по сокращению потребления голубого топлива в Европе на 15%. Испания посчитала такую цифру слишком завышенной. 22 июля радиостанция Cadena SER сообщила: чтобы освободить свою страну от этих обязательств, Мадрид предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи, используя логистические возможности своей системы.

Хаб бы не так Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил «Известиям», что в ближайшей перспективе Испания все-таки не может стать европейским газовым хабом из-за своего географического положения.

— Пока что у Испании нет достаточных мощностей для поставок газа во Францию и другие страны Европы. Хотя она и крупный европейский центр потребления газа, но все-таки Пиренейский полуостров замкнут, — отметил он.

При этом, по его мнению, в горизонте пяти-семи лет Испания может стать важным транзитером газа из Африки в Центральную Европу.

— Сейчас Алжир планирует нарастить поставки газа в Европу, обсуждается проект так называемого Транссахарского газопровода из Нигерии в Алжир и далее в Европу. В таком случае можно было бы говорить об укреплении позиций Мадрида на европейском рынке, — предположил Сергей Кондратьев.

29 июля агентство Algeria Press Service сообщило, что Алжир, Нигерия и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского магистрального газопровода.

Тем не менее, как считает Сергей Кондратьев, чтобы использовать Испанию как транспортера африканского газа от стран ЕС потребуется серьезная координация усилий. А это кажется на фоне попыток некоторых стран Евросоюза частично национализировать газовый сектор маловероятным.

— Чтобы развивать Испанию в этом направлении, потребуется быстрое согласование проектов по строительству газотранспортной инфраструктуры. Ранее основные проекты ЕК были нацелены на увеличение связанности газовых сетей, находящихся в Центральной и Восточной Европе, — заметил эксперт. — Однако на протяжении последнего года в ЕС наблюдается тенденция к постепенной национализации газового рынка.

Хаб бы не так Фото: Global Look Press/dpa/Miguel A. Paez

В этих условиях работать на объединенном газовом рынке будет намного сложнее, подытожил специалист.

Пустынные обещания

Перспективы накачать Европу африканским газом осложняет и нынешняя внешняя политика Испании. Мадрид недавно встал на сторону Марокко, которое считает Западную Сахару своей частью. Это, разумеется, не понравилось Алжиру, который выступает за независимость спорной территории. На этом фоне республика в итоге решила разорвать двусторонний договор о сотрудничестве с Мадридом.

Эти распри повлияли на энергетическое сотрудничество двух стран. 1 ноября 2021 года Алжир полностью остановил прокачку по газопроводу Магриб — Европа (MGE), который проходит по территории Марокко. Таким образом, у Испании остался только один газопровод, соединяющий ее с Алжиром, — Medgaz. Однако 25 июля этого года алжирская нефтегазовая компания Sonatrach заявила о приостановке поставок и по нему в связи с «поломкой на испанском участке» трубопровода.

Как считает старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерина Черкасова, встав на сторону Марокко, Мадрид как раз потерял свою историческую возможность стать новым газовым центром Европы.

— Весной этого года у Испании была прекрасная возможность превратиться в новый европейский хаб, поставляя путем реверса алжирский газ в Италию, Францию и в другие европейские страны. Однако эта историческая возможность была упущена из-за решения Мадрида по спору между странами Магриба. Алжир приостановил поставки, и в итоге Испании пришлось принять альтернативу из США — СПГ, — заявила эксперт «Известиям».

Кроме того, как отмечает Екатерина Черкасова, даже если Мадриду и удастся убедить ЕК в необходимости возобновления проекта Midcat, отсутствие большой доли алжирского газа не изменит ситуацию.

Примечательно, что Испания в условиях нынешнего кризиса увеличила закупки российского СПГ. Так, еще в июне Москва поставила вдвое больше газа в Испанию по сравнению с маем и опередила Алжир, отмечало агентство Bloomberg. Как сообщила испанская энергетическая компания Enagás, объем СПГ из России вырос в июне более чем на 160% по сравнению с маем.

Тем не менее директор Enagás Артуро Гонсалес Аизпири отметил, что его стране не грозит энергетическая беда из-за геополитической ситуации. Он подчеркнул, что Испания — «выдающийся ученик Европы» с точки зрения стратегических запасов.

«В настоящее время мы располагаем 73%, что выше 71%, установленных ЕС на 1 августа, и близко к 90%, которых государства — члены ЕС должны достичь в октябре». При этом, по его словам, в резервуарах для СПГ 84%. И, как пояснил, Аизпири, доля российского СПГ составляет только 8%. «Это восемь лодок, которые можно было бы заменить», — заверил он.

Тем не менее вице-премьер страны и по совместительству министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера выразила скепсис по этому вопросу. По ее словам, у Испании достаточно газа, но если Европа попросит поделиться запасами, «то ситуация может осложниться».

«Известия» запросили министерство по вопросам экологического перехода и демографических проблем (MITECO) Испании, а также МИД страны и правительство.