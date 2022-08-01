В Латвии заявили об отсутствии поставок газа из России с 30 июля

Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля. Об этом 1 августа свидетельствуют данные единого оператора по транспортировке и хранению природного газа республики AО «Conexus Baltic Grid» (Conexus).

В последний раз газ из России поступал в Латвию через Изборское соединение в пятницу, 29 июля. В последние два дня, 30 и 31 июля, потоков зарегистрировано не было. Кроме того, отсутствуют утвержденные заявки на поставки газа из России в Латвию и в понедельник, 1 августа.

Последний непрерывный период, когда в Латвию ежедневно поступал российский газ, был зафиксирован с 21 по 29 июля, передает латвийское агентство LETO.

30 июля глава министерства экономики Латвии Илзе Индриксоне заявила, что приостановка поставок газа в страну из РФ «существенно ничего не поменяет» для населения. По ее словам, Рига давно не рассчитывает на российские поставки.

В тот день стало известно, что «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке. Причиной российская сторона назвала нарушение условий отбора газа.

28 июля глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки российского газа у другого поставщика. Отмечалось, что это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

16 июля экономист Евгения Зайцева отметила в беседе с «Известиями», что отказ Латвии от российского газа определенным образом отразится на ситуации с энергопотреблением в стране. По ее словам, предстоящую зиму в Латвии, вероятно, переживут спокойно, однако непонятно, какую цену выставят потребителям власти. Экономист полагает, что бизнес повысит цены уже сейчас, из расчета подорожания следующей закупки топлива.

14 июля Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.