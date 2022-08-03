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Депутат бундестага предложил запустить СП-2 из-за энергокризиса в ФРГ

Депутат бундестага Котре предложил запустить «Северный поток — 2» из-за угрозы энергокризиса в ФРГ
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Фото: Global Look Press/Bodo Marks
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Энергокризис в Германии можно избежать с помощью запуск газопровода «Северный поток — 2» и продления срока эксплуатации АЭС. Соответствующее заявление сделал во вторник, 2 августа, представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

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«Решение простое: отменить санкции, принять в эксплуатацию «Северный поток – 2», вернуться к атомной энергетике и вырабатывать электроэнергию из угля», — приводит его слова ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что процесс перехода ФРГ на возобновляемые источники энергии требует использование природного газа. Он напомнил, что Германия уже начала отказ от угольных и атомных электростанций.

При этом политик указал на то, что ветряная энергия и энергия солнца зависят от погода. Между тем, пробелы может заполнить именно голубое топливо, поскольку другие варианты слишком дорогие и сложные.

Ранее в этот день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку привыкли к комфортным условиям.

Также 2 августа стало известно, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза в связи с поставками кризиса. Причиной этого является почти 450-процентное увеличение затрат на закупку природного газа по сравнению с периодом закупок с 2021/22 по 2022/23 год.

До этого, 29 июля, глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». он отметил, что для восстановления газоснабжения в Германию необходимо использовать все возможные методы, в том числе ведение переговоров с Россией.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

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