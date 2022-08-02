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В Германии цены на газ для потребителей повысят вдвое

Поставщик энергетики RheinEnergie с 1 октября повысит цены на газ для потребителей на 133%
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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В Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза в связи с поставками кризиса. Об этом 2 августа сообщила компания RheinEnergie, один из крупнейших немецких поставщиков энергетики.

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«С 1 октября RheinEnergie значительно повысит цены на природный газ. Причиной этого является почти 450-процентное увеличение затрат на закупку природного газа по сравнению с периодом закупок с 2021/22 по 2022/23 год», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, рос цен составит 133%. После этого киловатт-час природного газа будет стоить не 7,87, а 18,30 цента. Таким образом, затраты для среднего домохозяйства возрастут приблизительно с €960 до €2002 ежегодно.

«Рост цен затронет и теплоснабжение. В то время как средняя цена на централизованное отопление в 2021 году составляла около €407 в год для среднестатистической квартиры в Кельне, теперь она вырастет примерно до €705 в год в 2022 году. Это соответствует увеличению примерно на 73%», — отметили в компании.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

«Газпром» 4 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину.

17 июля стало известно, что канадская сторона все же отправила оборудование в Германию. 27 июля правительство Германии заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Позднее, 29 июля, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». Кроме того, по словам Маркелова, отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. В тот же день энергетическая компания Siemens Energy опровергла информацию о том, что получала сообщения о повреждениях турбин на газопроводе «Северный поток».

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