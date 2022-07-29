Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах для СП
Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток» (СП). Об этом 29 июля заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <...> устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, по словам Маркелова, отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Он отметил, что скоро «Газпром» обнародует часть переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.
14 и 15 июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с санкциями против РФ. 17 июля стало известно, что канадская сторона всё же отправила оборудование в Германию.
25 июля «Газпром» сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины и уточнил, что суточная производительность компрессорной станции с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.
27 июля правительство Германии заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.
Тогда же Маркелов сказал, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Он уточнил, что всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.
В этот же день немецкий оператор Gascade сообщил, что в среду поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч — 20% от мощности газопровода.
Siemens Energy, в свою очередь, сообщила, что сможет вернуть в Европу остальные турбины для «Северного потока», если их решат отправить на техническое обслуживание в Канаду. Кроме того, в компании утверждают, что не получали от «Газпрома» новых сообщений о неисправностях в агрегатах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на благополучный исход в доставке турбины.