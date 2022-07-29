Реклама
Прямой эфир
Общество
Быков, Альбац и Алешковский внесены в реестр СМИ-иноагентов
Мир
В МИД РФ рассказали о темах переговоров Блинкена и Лаврова
Мир
В «Газпроме» назвали не соответствующей контракту поставку турбины из Канады в ФРГ
Мир
Блинкен сообщил о разговоре с Лавровым
Общество
Выпуск более 100 лейтенантов состоялся в Казанском танковом училище
Мир
В Турции рассказали о планах по поставкам украинского зерна
Мир
Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил
Мир
Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за поломки корабля
Мир
В Белоруссии допустили ужесточение политики в отношении Великобритании
Мир
США ввели санкции против двоих россиян и четырех организаций из РФ
Экономика
В ЦБ отреагировали на публикацию о подготовке к отмене торгов долларами и евро
Общество
Завод «Континентал Калуга» возобновит работу с 1 августа
Сюжет:

Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах для СП

«Газпром»: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока»
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток» (СП). Об этом 29 июля заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Пункт и значение: союзные войска начали штурм Авдеевки
Взятие города избавит от обстрелов Донецк и окрестности

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <...> устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, по словам Маркелова, отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Он отметил, что скоро «Газпром» обнародует часть переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.

14 и 15 июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с санкциями против РФ. 17 июля стало известно, что канадская сторона всё же отправила оборудование в Германию.

25 июля «Газпром» сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины и уточнил, что суточная производительность компрессорной станции с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

27 июля правительство Германии заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Тогда же Маркелов сказал, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Он уточнил, что всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.

В этот же день немецкий оператор Gascade сообщил, что в среду поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч — 20% от мощности газопровода.

Siemens Energy, в свою очередь, сообщила, что сможет вернуть в Европу остальные турбины для «Северного потока», если их решат отправить на техническое обслуживание в Канаду. Кроме того, в компании утверждают, что не получали от «Газпрома» новых сообщений о неисправностях в агрегатах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на благополучный исход в доставке турбины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022