Siemens Energy заявила об отсутствии информации о повреждениях турбин на СП

Энергетическая компания Siemens Energy опровергла информацию о том, что получала сообщения о повреждениях турбин на газопроводе «Северный поток» (СП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации агентства, помимо того что корпорация Siemens Energy не обладает информацией о повреждениях на турбине для компрессорной станции «Портовая», в компании также подчеркнули, что они не имеют доступа к самой станции.

Ранее 29 июля зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». Кроме того, по словам Маркелова, отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Он отметил, что скоро «Газпром» обнародует часть переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с санкциями против РФ. 17 июля стало известно, что канадская сторона всё же отправила оборудование в Германию.

25 июля «Газпром» сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины и уточнил, что суточная производительность компрессорной станции с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

Тогда же Маркелов сказал, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Он уточнил, что всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на благополучный исход в доставке турбины.