В ФРГ заявили о готовности к отправке турбины Siemens

Правительство Германии заявило о готовности турбины Siemens к передаче российской стороне. Об этом 27 июля сообщила в ходе пресс-конференции заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

По ее словам, власти ФРГ следит за ситуацией.

«Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это», — отметила она.

Как добавила Хоффман, с точки зрения властей Германии препятствий для поставки турбины России нет. Наблюдается «политическая борьба», добавила она.

Как отмечается на сайте Сетевого федерального агентства ФРГ, поставки газа в страну стабильны.

«В настоящее время безопасность поставок в Германии продолжает обеспечиваться», — отметили в регуляторе.

Поставки газа в трубопроводе «Северный поток-1» составляют около 40% от их максимальной мощности. Если они сохранятся на таком низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся к ноябрю достичь уровня хранения 95%.

«Сокращение также влияет на передачу газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия», — добавили в регуляторе.

По данным специалистов, компании и частные потребители должны ожидать значительного роста цен на газ.

Ранее в среду представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» поставляет газа в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным — технические возможности для прокачки газа стали меньше на фоне введенных против РФ санкций.

В июне частично была снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.