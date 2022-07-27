Песков объяснил снижение поставок газа отсутствием техобслуживания из-за санкций

«Газпром» поставляет газа в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным — технические возможности для прокачки газа стали меньше на фоне введенных против РФ санкций. Об этом заявил на брифинге 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам сообщение агентства Bloomberg от 26 июля о том, что Кремль якобы может сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне в качестве ответа на санкционное давление, пишет «Газета.Ru».

«Газпром», который является поставщиком, поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки», — указал Песков.

Он также подчеркнул, что по мере того, как будут выполняться эти работы, «Газпром» будет иметь возможность прокачивать больше.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она заявила о необходимости действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна стать независимой от газа из РФ не позднее 2027 года.

В тот же день компания «Газпром» сообщила об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», что обусловлено окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за санкций против РФ.

В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину. В Оттаве пошли навстречу. Однако турбины до России еще не дошли.

По словам Пескова, турбины для газопровода будут установлены после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Представитель Кремля также указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.