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«Газпром» остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Газпром» остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Об этом компания сообщила 25 июля в своем Telegram-канале.

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«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении.

Как уточняется, суточная производительность компрессорной станции с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. Поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома». В российской энергетической компании 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока» и изучили их. При этом отметили, что документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

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