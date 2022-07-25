«Газпром» остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Об этом компания сообщила 25 июля в своем Telegram-канале.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении.

Как уточняется, суточная производительность компрессорной станции с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. Поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома». В российской энергетической компании 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока» и изучили их. При этом отметили, что документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.