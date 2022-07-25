В Кремле прокомментировали передачу «Газпрому» турбины для «Северного потока»

Турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — заявил Песков.

За день до этого, 24 июля, появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

Турбину должны были отправить в Россию еще 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

21 июля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Тогда же данные оператора Nord Stream AG показали, что поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Поставки возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ.

Поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада долгое время отказывалась возвращать после ремонта из-за введения западными странами рестрикций в отношении России. 17 июля государство отправило оборудование в Германию, отметив, что для доставки понадобится около 5–7 дней, наладка продлится еще четыре дня и, ориентировочно, завершится 24 июля.