Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Виктория Бекхэм вместе с посетителями клуба спела в караоке песню Spice Girls
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Общество
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Общество
Более 60% россиян увольнялись с работы из-за руководителя
Спорт
«Локомотив» в меньшинстве свел к ничьей матч с «Ростовом» в рамках РПЛ
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Siemens уличили в передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «СП»
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния

Siemens уличили в передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «СП»

«Ъ»: Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию на турбину до конца 2024 года
0
Фото: Global Look Press/Karl F. Schöfmann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой, которая позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает «Коммерсант».

Труба позовет: как повлияет на рынок запуск «Северного потока – 1»
Изменятся ли цены на голубое топливо в Европе и когда газопровод может заработать на полную мощность

По данным издания, «Газпром» должен изменить базис поставки с канадского Монреаля на конечный пункт в Россию для того, чтобы компания могла отправить турбину.

Турбину должны были отправить в Россию еще 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

Ранее, 21 июля, сообщалось, что необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток» турбина задерживается при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России.

По данным агентства Reuters, турбина всё еще находится в ФРГ, поскольку Россия якобы не дала согласие на ее транспортировку. Также указано, что обычно данная запасная деталь работает на российской компрессорной станции «Портовая», она проходила техобслуживание в Канаде и была доставлена в Кельн 17 июля через логистическую фирму Challenge Group.

В этот же день вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Тогда же данные оператора Nord Stream AG показали, что поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Поставки возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ.

Изначально сообщалось, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» идут на мощности около 30%. Там же подчеркивалось, что выход на плановые 2,66 млн куб. м может занять несколько часов.

При этом несколькими днями ранее поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию. Уточнялось, что для доставки понадобится около 5–7 дней, наладка продлится еще четыре дня и, ориентировочно, завершится 24 июля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022