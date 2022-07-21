В ФРГ подтвердили прибытие в страну турбины Siemens для «Северного потока»

В ФРГ подтвердили факт прибытия турбины Siemens для трубопровода «Северный поток» из Канады в Германию, однако отказались рассказывать о деталях ее доставки в страну. Об этом сообщил 21 июля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Мы в тесном контакте с Siemens. Я могу сказать, что в начале недели турбина была в Германии. Мы сообщим, когда она будет на российской территории и будет передана «Газпрому», — заявил он.

Ранее, 17 июля, появилась информация о том, что канадская сторона отправила турбину в Германию, откуда она позднее должна будет попасть в РФ. Уточнялось, что для доставки понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Прежде компания Siemens отказывалась возвращать турбину после ремонта, ссылаясь на введенные санкции, однако после проведения двусторонних переговоров между ФРГ и Канадой решение было пересмотрено. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

21 июля появилась информация, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» вышли на тот же уровень, на котором были до плановой остановки на ремонт. Отмечается, что показатель 40% от максимума был достигнут во второй час после возобновления прокачки по трубопроводу. Поставки возобновились утром этого дня после завершения плановых технических работ.

Приостановлены поставки газа были 11 июля в связи с проведением планового ежегодного техобслуживания на газопроводе для тестирования механических компонентов и систем автоматизации. Отмечалось при этом, что приостановка запланирована заранее и согласована с партнерами по транспортировке.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте 12 июля заявил «Известиям», что Германия месяцами готовилась найти альтернативу российскому газу, однако до зимы это реализовать невозможно.