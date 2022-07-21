Поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки на ремонт

Поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Об этом свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG.

Отмечается, что показатель 40% от максимума был достигнут во второй час после возобновления прокачки по трубопроводу.

Поставки возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ.

Изначально сообщалось, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» идут на мощности около 30%. Там же подчеркивалось, что выход на плановые 2,66 млн куб. м может занять несколько часов.

По данным оператора, номинации потребителей в Европе на прокачку газа по «Северному потоку» составляют почти 2,66 млн куб. м в час, что составляет около 63,9 млн куб. м за сутки.

Приостановлены поставки газа были 11 июля в связи с проведением планового ежегодного техобслуживания на газопроводе для тестирования механических компонентов и систем автоматизации. Отмечалось при этом, что приостановка запланирована заранее и согласована с партнерами по транспортировке.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил «Известиям», что Германия месяцами готовилась найти альтернативу российскому газу, однако до зимы это реализовать невозможно.

При этом несколькими днями ранее поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию. Уточнялось, что для доставки понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.