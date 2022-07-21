В Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку»

Газ снова начал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает агентство DPA со ссылкой на Nord Stream AG.

«Газ снова течет [по трубопроводу]», — говорится в сообщении.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток — 1» как на возможность избежать энергетический кризис в Европе в краткосрочной перспективе.

В этот же день надежду на возобновление поставок газа по «Северному потоку» на 40% от максимума выразил немецкий газотранспортный оператор Gascade. При этом отмечалось, что в связи со сложным техническим процессом полное возобновление работы трубопровода после ремонта может занять несколько часов.

Также 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для «Северного потока — 1» уже перевозят из Канады. Планируется, что она «вернется на место вовремя», однако сроки передачи оборудования России не уточняются. Изначально Канада отказывалась возвращать турбину после ремонта из-за санкций против РФ.

До этого, 11 июля, сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск 11 июля в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200 с $1800, зафиксированной 8 июля.

Как заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, каких-либо предпосылок для полной остановки поставок газа из России в Европу нет.