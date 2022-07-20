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В Еврокомиссии сообщили о своевременном возврате турбины для СП-1

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Фото: ТАСС/imago/Rainer Weisflog
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Турбина Siemens для «Северного потока – 1» прибудет из Канады вовремя. Об этом 20 июля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Эту турбину сейчас перевозят из Канады, так что поводов ограничивать поставки газа больше нет. Турбина будет на месте вовремя», — сказала фон дер Ляйен.

Конкретных сроков глава Еврокомиссии не назвала. Она также отметила, что в данной ситуации можно было бы рассмотреть альтернативные варианты турбин, которые могли бы подойти.

20 июля «Газпром» заявил, что вновь запросил документы у немецкой Siemens по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока». В компании заявили, что без них поставка оборудования из Канады и Евросоюза невозможна из-за антироссийских санкций. До этого «Газпром» запрашивал документы на турбину 16 июля.

17 июля СМИ сообщили, что Канада отправила турбину для газопровода «Северный поток» в Германию, которая передаст их России. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть.

В то же месяце приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин.

Кроме того, с 11 по 21 июля проходят ремонтные работы на «Северном потоке». Во время них единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается одна транзитная ветка через Украину.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.

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