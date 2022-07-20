В Еврокомиссии сообщили о своевременном возврате турбины для СП-1

Турбина Siemens для «Северного потока – 1» прибудет из Канады вовремя. Об этом 20 июля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эту турбину сейчас перевозят из Канады, так что поводов ограничивать поставки газа больше нет. Турбина будет на месте вовремя», — сказала фон дер Ляйен.

Конкретных сроков глава Еврокомиссии не назвала. Она также отметила, что в данной ситуации можно было бы рассмотреть альтернативные варианты турбин, которые могли бы подойти.

20 июля «Газпром» заявил, что вновь запросил документы у немецкой Siemens по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока». В компании заявили, что без них поставка оборудования из Канады и Евросоюза невозможна из-за антироссийских санкций. До этого «Газпром» запрашивал документы на турбину 16 июля.

17 июля СМИ сообщили, что Канада отправила турбину для газопровода «Северный поток» в Германию, которая передаст их России. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть.

В то же месяце приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин.

Кроме того, с 11 по 21 июля проходят ремонтные работы на «Северном потоке». Во время них единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается одна транзитная ветка через Украину.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.