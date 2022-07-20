В Госдуме опровергли намерение РФ полностью остановить поставки газа в Европу

Каких-либо предпосылок для полной остановки поставок газа из России в Европу нет. Об этом в среду, 20 июля, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Не вижу предпосылок для такого сценария. <…> Страна даже в годы холодной войны выполняла свои контрактные обязательства. Сейчас мы тоже выполняем свои контрактные обязательства. Сокращение поставок газа в Европу — это следствие, с одной стороны, отключения газопровода Украиной (той части, что идет через ее территорию — Ред.). С другой стороны, это связано с ежегодным обслуживанием «Северного потока – 1». Поэтому я не вижу там предпосылок для того, чтобы что-то изменилось в другую сторону», — указал он.

Ранее в этот день председатель ЕК заявила, что считает вероятным полное отключение поставок российского газа. По ее словам, необходимо начать подготовку к этому. Политик заявила, что Россия якобы использует газ как оружие и Евросоюз обязан решить вопрос собственной энергобезопасности.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, ЕС принял решение готовиться впервые провести зиму без газа из России. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в свою очередь, подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая впервые стала рентабельной в условиях крайне высоких цен на газ.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае отказа стран Европы от российских энергоносителей Россия переориентирует рынок поставок без серьезных потерь. По словам министра, Москва не будет радоваться проблемам Европы в энергетике, но и переживать особо не станет.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что в Брюсселе не надеются на возобновление поставок топлива из РФ в Европу по газопроводу «Северный поток» после проведения планового ремонта.

8 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

«Газпром» 14 июня сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» из-за задержки в ремонте турбин в Канаде, компания Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбину. В июне приток газа по газопроводу снизился до 40% от его мощностей.