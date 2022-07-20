Gascade рассказал об ожиданиях по возобновлению поставок газа по СП-1

Немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок газа по «Северному потоку» на 40% от максимума. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 20 июля.

В настоящее время продолжаются работы по техническому обслуживанию газопровода. По плану они должны быть закончены завтра, 21 июля, в шесть часов утра. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

«Поскольку запуск систем является очень сложным техническим процессом, полное восстановление работы транспорта может занять несколько часов и продлиться до позднего утра 21 июля», — отметили в Gascade.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что поставка российского газа по «Северному потоку» возобновится сразу же после завершения планового ремонта. По информации собеседника агентства, пропускная способность трубопровода будет менее 160 млн куб. м в сутки.

До этого, 6 июля, газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов. В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину. В Оттаве пошли навстречу.